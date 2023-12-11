Росія завдала по Україні комбінованого удару: все, що відомо про наслідки атаки (фото)

У ніч проти 11 грудня Росія атакувала Україну балістичними ракетами та ударними "шахедами". Під ударом опинилися Київ та південні області.

Все, що відомо про наслідки ворожого обстрілу станом на ранок - читайте на ТСН.ua.

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Окупанти атакували Київ балістичними ракетами

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, окупанти завдали удару по столиці орієнтовно о 4:00. Працювали сили ППО.

"Сьогодні зранку (11 грудня - ред.) ворог намагався завдати по Києву ракетного удару. Приблизно за сценарієм, як і рівно місяць тому, 11 листопада, коли в бік столиці була випущена балістика. Сьогодні, 11 грудня, орієнтовно о 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами, попередньо, балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі", - йдеться у повідомленні.

Які райони столиці постраждали

За даними місцевої влади, уламки впали в Голосіївському та Дарницькому районі. Там виникла пожежа в недобудованій будівлі. Ще один уламок упав на газон, пожежі та пошкоджень в будинках поруч немає. Також уламок ракети виявили на території магазину-складу.

Внаслідок атаки є постраждалі у Дарницькому районі. Спочатку міський голова Віталій Кличко повідомляв про двох потерпілих. Станом на 8 ранку відомо про чотирьох. За його словами, всі - дорослі.

"Четверо людей - всі дорослі - постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці. Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі", - написав він.

Наслідки атаки по передмістю Києва / Фото: Київська міська військова адміністрація

КМВА уточнили, що травми отримало четверо мешканців Бортничів.

Чоловік, 1992 р.н. отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога надавалась на місці.

Троє жінок 1963, 1990 та 1992 р.н. – у всіх гостра реакція на стрес, допомога теж надавалась на місці.

Наслідки атаки по передмістю Києва / Фото: Київська міська військова адміністрація

Наслідки атаки по передмістю Києва / Фото: Київська міська військова адміністрація

Атака РФ по півдню

Крім столиці, країна-терористка намагалася атакувати південні області. Сили оборони півдня України повідомили, що окупанти спрямували ударні дрони-камікадзе "Shahed-131/136" із Кримського півострову.

Підрозділами протиповітряної оборони Сил оборони півдня збиті всі 18 дронів-камікадзе:

2 - на Одещині,

3 - на Херсонщині,

13 - на Миколаївщині.

"Уламками збитих дронів пошкоджено складські приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка в Куцурубській і Снігурівській громадах, приватні будинки - в Очаківській громаді. Пожежі оперативно приборкали вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило", - сказано у повідомленні.

Наслідки обстрілу по Миколаївській області. ФОТО: Сили оборони півдня

Наслідки обстрілу по Миколаївській області. ФОТО: Сили оборони півдня

Чим і звідки Росія обстріляла Україну

За даними командування Повітряних сил України, у ніч проти 11 грудня знищено всі ворожі цілі. Зокрема, 18 ударних ворожих безпілотників та 8 балістичних ракет.

"У ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" із окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек. Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість – на Миколаївщині. Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр", - зазначили у ПС.

Там уточнили, що близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо - із Брянської області РФ.

Нагадаємо, раніше рятувальники повідомляли про наслідки атаки по Києву.

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