Росія завдала по Україні комбінованого удару: все, що відомо про наслідки атаки (фото)

Росія випустила по столиці "балістику", по півдню - безпілотники-камікадзе.
У ніч проти 11 грудня Росія атакувала Україну балістичними ракетами та ударними "шахедами". Під ударом опинилися Київ та південні області.
Все, що відомо про наслідки ворожого обстрілу станом на ранок - читайте на ТСН.ua.
Окупанти атакували Київ балістичними ракетами
Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, окупанти завдали удару по столиці орієнтовно о 4:00. Працювали сили ППО.
"Сьогодні зранку (11 грудня - ред.) ворог намагався завдати по Києву ракетного удару. Приблизно за сценарієм, як і рівно місяць тому, 11 листопада, коли в бік столиці була випущена балістика. Сьогодні, 11 грудня, орієнтовно о 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами, попередньо, балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі", - йдеться у повідомленні.
Які райони столиці постраждали
За даними місцевої влади, уламки впали в Голосіївському та Дарницькому районі. Там виникла пожежа в недобудованій будівлі. Ще один уламок упав на газон, пожежі та пошкоджень в будинках поруч немає. Також уламок ракети виявили на території магазину-складу.
Внаслідок атаки є постраждалі у Дарницькому районі. Спочатку міський голова Віталій Кличко повідомляв про двох потерпілих. Станом на 8 ранку відомо про чотирьох. За його словами, всі - дорослі.
"Четверо людей - всі дорослі - постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці. Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі", - написав він.
КМВА уточнили, що травми отримало четверо мешканців Бортничів.
- Чоловік, 1992 р.н. отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога надавалась на місці.
- Троє жінок 1963, 1990 та 1992 р.н. – у всіх гостра реакція на стрес, допомога теж надавалась на місці.
Атака РФ по півдню
Крім столиці, країна-терористка намагалася атакувати південні області. Сили оборони півдня України повідомили, що окупанти спрямували ударні дрони-камікадзе "Shahed-131/136" із Кримського півострову.
Підрозділами протиповітряної оборони Сил оборони півдня збиті всі 18 дронів-камікадзе:
- 2 - на Одещині,
- 3 - на Херсонщині,
- 13 - на Миколаївщині.
"Уламками збитих дронів пошкоджено складські приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка в Куцурубській і Снігурівській громадах, приватні будинки - в Очаківській громаді. Пожежі оперативно приборкали вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило", - сказано у повідомленні.
Чим і звідки Росія обстріляла Україну
За даними командування Повітряних сил України, у ніч проти 11 грудня знищено всі ворожі цілі. Зокрема, 18 ударних ворожих безпілотників та 8 балістичних ракет.
"У ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" із окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек. Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість – на Миколаївщині. Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр", - зазначили у ПС.
Там уточнили, що близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо - із Брянської області РФ.
Нагадаємо, раніше рятувальники повідомляли про наслідки атаки по Києву.
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