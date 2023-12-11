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Росія завдала по Україні комбінованого удару: все, що відомо про наслідки атаки (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія завдала по Україні комбінованого удару: все, що відомо про наслідки атаки (фото)

Наслідки атаки по передмістю Києва / Фото: Київська міська військова адміністрація

Росія випустила по столиці "балістику", по півдню - безпілотники-камікадзе.

У ніч проти 11 грудня Росія атакувала Україну балістичними ракетами та ударними "шахедами". Під ударом опинилися Київ та південні області.

Все, що відомо про наслідки ворожого обстрілу станом на ранок - читайте на ТСН.ua.

Окупанти атакували Київ балістичними ракетами

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, окупанти завдали удару по столиці орієнтовно о 4:00. Працювали сили ППО. 

"Сьогодні зранку (11 грудня - ред.) ворог намагався завдати по Києву ракетного удару. Приблизно за сценарієм, як і рівно місяць тому, 11 листопада, коли в бік столиці була випущена балістика. Сьогодні, 11 грудня, орієнтовно о 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами, попередньо, балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі", - йдеться у повідомленні. 

Які райони столиці постраждали 

За даними місцевої влади, уламки впали в Голосіївському та Дарницькому районі. Там виникла пожежа в недобудованій будівлі. Ще один уламок упав на газон, пожежі та пошкоджень в будинках поруч немає. Також уламок ракети виявили на території магазину-складу.

Внаслідок атаки є постраждалі у Дарницькому районі. Спочатку міський голова Віталій Кличко повідомляв про двох потерпілих. Станом на 8 ранку відомо про чотирьох. За його словами, всі - дорослі.

"Четверо людей - всі дорослі - постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали  їм допомогу на місці.  Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі", - написав він. 

Наслідки атаки по передмістю Києва / © Київська міська військова адміністрація
Наслідки атаки по передмістю Києва / Фото: Київська міська військова адміністрація

КМВА уточнили, що травми отримало четверо мешканців Бортничів. 

  • Чоловік, 1992 р.н. отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога надавалась на місці.
  • Троє жінок 1963, 1990 та 1992 р.н. – у всіх гостра реакція на стрес, допомога теж надавалась на місці.  
Наслідки атаки по передмістю Києва / © Київська міська військова адміністрація
Наслідки атаки по передмістю Києва / Фото: Київська міська військова адміністрація
Наслідки атаки по передмістю Києва / © Київська міська військова адміністрація
Наслідки атаки по передмістю Києва / Фото: Київська міська військова адміністрація

Атака РФ по півдню

Крім столиці, країна-терористка намагалася атакувати південні області. Сили оборони півдня України повідомили, що окупанти спрямували ударні дрони-камікадзе "Shahed-131/136" із Кримського півострову.

Підрозділами протиповітряної оборони Сил оборони півдня збиті всі 18 дронів-камікадзе: 

  • 2 - на Одещині,
  • 3 - на Херсонщині,
  • 13 - на Миколаївщині.

"Уламками збитих дронів пошкоджено складські приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка в Куцурубській і Снігурівській громадах,  приватні будинки - в Очаківській громаді. Пожежі оперативно приборкали вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило", - сказано у повідомленні.

Наслідки обстрілу по Миколаївській області. ФОТО: Сили оборони півдня / ©
Наслідки обстрілу по Миколаївській області. ФОТО: Сили оборони півдня
Наслідки обстрілу по Миколаївській області. ФОТО: Сили оборони півдня / ©
Наслідки обстрілу по Миколаївській області. ФОТО: Сили оборони півдня

Чим і звідки Росія обстріляла Україну

За даними командування Повітряних сил України, у ніч проти 11 грудня знищено всі ворожі цілі. Зокрема, 18 ударних ворожих безпілотників та 8 балістичних ракет. 

"У ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" із окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек. Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість – на Миколаївщині.  Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр", - зазначили у ПС. 

Там уточнили, що близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо - із Брянської області РФ. 

Нагадаємо, раніше рятувальники повідомляли про наслідки атаки по Києву. 

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Дата публікації
Перегляди
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