Росія завдала потужного ракетного удару по Запоріжжю: все, що відомо про трагедію (фото, відео)

Вранці 30 вересня російська армія завдала потужного удару по Запоріжжю. Ракети влучили в цивільну гуманітарну колону. За останніми даними, у результаті атаки загинуло 23 людини, ще 28 поранені.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про трагедію в Запоріжжі.

Місцеві мешканці почули 12 вибухів

Місцеві мешканці в Мережі почали повідомляти про вибухи близько 7:10 ранку. У місті та області була оголошена повітряна тривога. За словами очевидців, було чутно щонайменше 12 гучних вибухів.

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Ракети вдарили по колоні цивільних автівок

Згодом стало відомо, що російські ракети вдарили по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Люди стояли в черзі, щоб виїхати на тимчасово окуповану РФ територію і забрати своїх родичів, відвезти ліки.

Фото з відкритих джерел

Загинуло 23 людини, багато постраждалих

За останніми даними, загинуло 23 людини, ще 28 поранені. На місці події працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Жертв може бути більше.

Фото: Іван Федоров

РФ випустила щонайменше 16 ракет із "С-300"

Відомо, що Росія випустила по Запоріжжю одразу 16 ракет із з застосуванням зенітного ракетного комплексу "С-300".

Фото: Telegram / Олександр Старух

У місті оголосили день жалоби

Місцева влада оголосила 30 вересня днем жалоби за загиблими в результаті російського ракетного удару.

"Тужить усе місто. Навіть небо стало чорним і плаче за обірваними життями людей. Вічна памʼять. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ми помстимося", - написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня російська армія також завдала потужного удару "Іскандерами" по центральній частині Дніпра. Загинула одна людина, ще п'ять - поранені. Ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 постраждали.

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