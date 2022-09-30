Росія завдала потужного ракетного удару по Запоріжжю: все, що відомо про трагедію (фото, відео)

Вранці 30 вересня російська армія завдала потужного удару по Запоріжжю. Ракети влучили в цивільну гуманітарну колону. За останніми даними, у результаті атаки загинуло 23 людини, ще 28 поранені.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про трагедію в Запоріжжі.
Місцеві мешканці почули 12 вибухів
Місцеві мешканці в Мережі почали повідомляти про вибухи близько 7:10 ранку. У місті та області була оголошена повітряна тривога. За словами очевидців, було чутно щонайменше 12 гучних вибухів.
Ракети вдарили по колоні цивільних автівок
Згодом стало відомо, що російські ракети вдарили по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Люди стояли в черзі, щоб виїхати на тимчасово окуповану РФ територію і забрати своїх родичів, відвезти ліки.
Загинуло 23 людини, багато постраждалих
За останніми даними, загинуло 23 людини, ще 28 поранені. На місці події працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Жертв може бути більше.
РФ випустила щонайменше 16 ракет із "С-300"
Відомо, що Росія випустила по Запоріжжю одразу 16 ракет із з застосуванням зенітного ракетного комплексу "С-300".
У місті оголосили день жалоби
Місцева влада оголосила 30 вересня днем жалоби за загиблими в результаті російського ракетного удару.
"Тужить усе місто. Навіть небо стало чорним і плаче за обірваними життями людей. Вічна памʼять. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ми помстимося", - написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня російська армія також завдала потужного удару "Іскандерами" по центральній частині Дніпра. Загинула одна людина, ще п'ять - поранені. Ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 постраждали.
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