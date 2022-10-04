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Росія завдала потужного удару по Нікополю: місто без води, зруйновано житлові будинки (фото)

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Росія завдала потужного удару по Нікополю: місто без води, зруйновано житлові будинки (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Російська армія у ніч проти 4 жовтня завдала потужного удару по Нікопольському та Синельниковському районах Дніпропетровської області.

Найбільше від обстрілу РФ постраждав Нікополь на Дніпропетровщині - місто лишилося без води, там частково зруйнована багатоповерхівка і пошкоджено ще понад 30 житлових будинків.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У місто прилетіли близько 30 снарядів з "Градів" та важкої артилерії. У результаті поранені четверо чоловіків 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них госпіталізовані до лікарні.

Понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновані чотири квартири. Також пошкоджені електромережі насосної станції водоканалу,. Понад сім тисяч родин залишилися без світла. Роботи з відновлення ліній тривають.

Окрім того, обстріли пошкодили школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адміністративні будівлі

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнацій з’ясовуються. За попередньою інформацією, постраждалих там немає. 

У Покровській громаді Синельниківського району через атаку загорілися склади сільгосппідприємства. Пожежу загасили. Люди не постраждали.

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, у Дніпрі озброєна банда напала на чоловіка та викрала у нього велику суму грошей. Йдеться про понад третину мільйонів доларів.

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