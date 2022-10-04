Росія завдала потужного удару по Нікополю: місто без води, зруйновано житлові будинки (фото)

Російська армія у ніч проти 4 жовтня завдала потужного удару по Нікопольському та Синельниковському районах Дніпропетровської області.
Найбільше від обстрілу РФ постраждав Нікополь на Дніпропетровщині - місто лишилося без води, там частково зруйнована багатоповерхівка і пошкоджено ще понад 30 житлових будинків.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У місто прилетіли близько 30 снарядів з "Градів" та важкої артилерії. У результаті поранені четверо чоловіків 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них госпіталізовані до лікарні.
Понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновані чотири квартири. Також пошкоджені електромережі насосної станції водоканалу,. Понад сім тисяч родин залишилися без світла. Роботи з відновлення ліній тривають.
Окрім того, обстріли пошкодили школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адміністративні будівлі.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнацій з’ясовуються. За попередньою інформацією, постраждалих там немає.
У Покровській громаді Синельниківського району через атаку загорілися склади сільгосппідприємства. Пожежу загасили. Люди не постраждали.
Нагадаємо, у Дніпрі озброєна банда напала на чоловіка та викрала у нього велику суму грошей. Йдеться про понад третину мільйонів доларів.
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