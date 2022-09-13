Росія завдала потужного удару по Нікополю: пошкоджено 16 житлових будинків (фото)

Ніхто з людей не постраждав.

Російська армія у ніч проти 13 вересня шість разів вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Під обстрілами опинилися місто Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади. Ніхто з людей не постраждав.

У результаті було пошкоджено 16 багатоповерхових та приватних будинків, стадіон, господарські споруди та газогони. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, мешканців Нікополя на Дніпропетровщині попередили про небезпеку через обстріл РФ. Батьків закликали обмежити перебування дітей на вулицях.

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