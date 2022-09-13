Росія завдала потужного удару по Нікополю: пошкоджено 16 житлових будинків (фото)

Ніхто з людей не постраждав.
Російська армія у ніч проти 13 вересня шість разів вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Під обстрілами опинилися місто Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади. Ніхто з людей не постраждав.
У результаті було пошкоджено 16 багатоповерхових та приватних будинків, стадіон, господарські споруди та газогони. Масштаби пошкоджень уточнюються.
Нагадаємо, мешканців Нікополя на Дніпропетровщині попередили про небезпеку через обстріл РФ. Батьків закликали обмежити перебування дітей на вулицях.
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