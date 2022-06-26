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Росія завдала ракетних ударів по Черкащині: є загиблий та поранені

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Росія завдала ракетних ударів по Черкащині: є загиблий та поранені

Фото: Віталій Малецький

У Черкаській області внаслідок атаки РФ пошкоджено об’єкт інфраструктури. Є жертви.

В результаті ракетних ударів по Черкащині 26 червня загинула одна людина.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Сьогодні ворог завдав ракетних ударів по Черкащині. Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий і п'ятеро травмованих.
Пошкоджено об’єкт інфраструктури", - повідомив він. 

Табурець укотре закликав не публікувати фото та відео прильотів.

"Не наражайте всіх нас на повторні атаки по локаціях", - написав голова ОВА. 

Нагадаємо, 26 червня російські окупанти обстріляли ракетами Київ. Вони потрапили у багатоповерхові будинки.

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