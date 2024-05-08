Росія завдала ракетних ударів по Прикарпаттю: куди влучила і які наслідки

Під ранок 8 травня Росія завдала ракетних ударів по Прикарпаттю. Ціллю був об’єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

"Ворог завдав ракетних ударів і по Прикарпаттю. Ціллю був об’єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок цього виникла пожежа. На місці події працювали відповідні служби, вогонь вдалось оперативно локалізувати. Слова вдячності кожному, хто допомагає долати наслідки ворожих атак, – нашим вогнеборцям, енергетикам, а також захисникам, які боронять нашу землю та небо", - йдеться у дописі посадовиці.

За її словами, обійшлося без постраждалих.

Стан пошкоджень енерготичного об’єкта уточнюється.

Нагадаємо, Росія атакувала українські міста під ранок 8 травня. Зеленський відреагував на масований ракетний удар "нациста Путіна".

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