Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю: поранено 8 людей (подробиці, фото)

Росія продовжує обстрілювати українські міста. Так, 21 квітня "прилетіло" по Запоріжжю.

Щодо ракетних ударів по Запоріжжю в Офісі генерального прокурора розпочали провадження.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 21 квітня 2022 року представники збройних сил РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок повітряної атаки поранено 8 громадян", - розповіли в ОГ.

Там повідомили, що також вибуховою хвилею пошкоджено вікна у 4 вагонах евакуаційного поїзду Запоріжжя-Львів. За попередніми даними, серед пасажирів постраждалих немає.

Подробиці ворожої атаки розповіли у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

"Сьогодні, 21 квітня 2022 року, о 12:45 російська армія запустила крилату ракету по Запоріжжю. Вона впала на острів Хортиця в районі мосту Преображенського. В той час залізничним полотном мосту рухався евакуаційний потяг Запоріжжя-Львів, в якому вибуховою хвилею вибило вікна чотирьох вагонів. Також вилетіли вікна автівок, які рухалися мостом", - йдеться у повідомленні.



О 13:30 росіяни завдали другого удару ракетою, яка також влучила в острів Хортиця. Внаслідок нього пошкоджена будівля санаторію-профілакторію одного з підприємств. Постраждало 8 громадян.



"Ворог цілився в саме серце України - святу Хортицю, яка була свідком багатьох воєн, чиї тисячолітні скелі можуть розповісти про міць і звитягу, непереможну силу наших воїнів. Хортиця споконвіку боронила Запорожжя, а ми - боронитимемо Хортицю!" - додали в ЗОВА.

Нагадаємо, раніше голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов назвав найгарячіші точки в регіоні.

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