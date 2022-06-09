Росія завдала ракетного удару по Новоград-Волинському: пошкоджено багатоповерхівку

Російські окупанти у ніч проти четверга, 9 червня, завдали удару по Житомирській області.

Близько 01:00 ночі російська ракета прилетіла у місто Новоград-Волинський. Внаслідок авіаудару пошкоджено багатоповерхову будівлі.

Про це повідомив голова Житомирської військової обладміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, станом на ранок 9 червня інформації про загиблих та постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці.

Голова ОВА зверувся до мешканців регону: просить не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

До слова, про повітряну тривогу в Житомирській області повідомили о 00:43. Тривала вона майже годину. Про відбій оголосили о 01:35.

Як повідомлялося, у середу, 8 червня, окупанти країни-агресорки двічі поцілили по сєверодонецькому об’єднанню "Азот". Пошкоджено щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Зазначаєтья, що один із них - цех виробництва аміаку.

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