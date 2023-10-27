Росія завдала ракетного удару по будівлі пожежної частини Ізюма: є постраждалі (фото)

Восьмеро рятувальників постраждало, четверо з них - у лікарні, також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.
Пожежній охороні Харківської області 27 жовтня виповнюється 200 років. Росія "привітала" у своєму стилі. Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.
"Восьмеро рятувальників постраждало. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки. Проте головне зараз - наші люди. Четверо співробітників перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу", - написав очільник МВС.
Нагадаємо, російська армія вночі проти 25 жовтня атакувала Харківську область, вдаривши по селу Подоли Куп'янського району. Загинули двоє чоловіків.
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