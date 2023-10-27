Росія завдала ракетного удару по будівлі пожежної частини Ізюма: є постраждалі (фото)

Восьмеро рятувальників постраждало, четверо з них - у лікарні, також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.

Пожежній охороні Харківської області 27 жовтня виповнюється 200 років. Росія "привітала" у своєму стилі. Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

"Восьмеро рятувальників постраждало. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки. Проте головне зараз - наші люди. Четверо співробітників перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу", - написав очільник МВС.

Пошкоджено будівлю пожежної частити

Також пошкоджено 13 одиниць техніки

Нагадаємо, російська армія вночі проти 25 жовтня атакувала Харківську область, вдаривши по селу Подоли Куп'янського району. Загинули двоє чоловіків.

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