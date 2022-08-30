Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровщині (фото)

Російська армія у ніч проти 30 серпня атакувала три райони Дніпропетровщини. Нікопольський район окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії, а по Криворізькому та Дніпровському завдали ракетних ударів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Масштаби руйнувань у результаті ракетних ударів з'ясовуються. Про жертв і постраждалих не повідомляється.

У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека, виведені з ладу дві лінії електропередачі.

У Червоногригорівській громаді росіяни поцілили по житловому масиву. У селі Кам’янське поранена 50-річна жінка. Один будинок знищений, до десяти будинків пошкоджені. Зачепило електромережі та газогін.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили та повідомили про підозру двом колаборантам та проросійському блогеру. Ними виявилися мешканці Дніпра, Павлограда та Кривого Рогу.

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