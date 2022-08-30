Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровщині (фото)

За попередньою інформацією, поранена одна жінка.
Російська армія у ніч проти 30 серпня атакувала три райони Дніпропетровщини. Нікопольський район окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії, а по Криворізькому та Дніпровському завдали ракетних ударів.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Масштаби руйнувань у результаті ракетних ударів з'ясовуються. Про жертв і постраждалих не повідомляється.
У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека, виведені з ладу дві лінії електропередачі.
У Червоногригорівській громаді росіяни поцілили по житловому масиву. У селі Кам’янське поранена 50-річна жінка. Один будинок знищений, до десяти будинків пошкоджені. Зачепило електромережі та газогін.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили та повідомили про підозру двом колаборантам та проросійському блогеру. Ними виявилися мешканці Дніпра, Павлограда та Кривого Рогу.
Читайте також: