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Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровщині (фото)

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Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровщині (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

За попередньою інформацією, поранена одна жінка.

Російська армія у ніч проти 30 серпня атакувала три райони Дніпропетровщини. Нікопольський район окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії, а по Криворізькому та Дніпровському завдали ракетних ударів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Масштаби руйнувань у результаті ракетних ударів з'ясовуються. Про жертв і постраждалих не повідомляється.

У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека, виведені з ладу дві лінії електропередачі. 

У Червоногригорівській громаді росіяни поцілили по житловому масиву. У селі Кам’янське поранена 50-річна жінка. Один будинок знищений, до десяти будинків пошкоджені. Зачепило електромережі та газогін. 

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили та повідомили про підозру двом колаборантам та проросійському блогеру. Ними виявилися мешканці Дніпра, Павлограда та Кривого Рогу.

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