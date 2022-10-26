РФ завдала ракетного удару по Дружківці: очільник Донецької ОВА розповів про руйнівні наслідки (фото)

Впродовж ночі ворог атакував прифронтові громади у центрі та на півночі Донецької області.
У ніч проти 26 жовтня російські окупанти ракетами обстріляли Дружківку, внаслідок чого знищено будівлю коледжу та пошкоджено багатоповерхівки.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Близько 3:10 ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але є руйнування: знищено будівлю коледжу та пошкоджено багатоповерхівки", - написав він.
Свєю чергою речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко опублікувала фото наслідків атаки ворога на Дружківку.
Очільник ОВА наголосив, що також впродовж ночі обстрілів зазнавали прифронтові громади у центрі та на півночі області. Зокрема, на Горлівському напрямку постраждали Часовоярська і Бахмутська громади. У Бахмуті одна людина загинула, вигоріла будівля технікуму, постраждали приватні будинки, повідомив Кириленко.
Нагадаємо, що в результаті російського ракетного удару по Дніпру загинуло двоє людей. Серед них - молода вагітна жінка, яка у момент вибуху перебувала в автомобілі. Другий загиблий - оператор автомийки, яка розташована біля заправки, на яку припав епіцентр вибуху від ворожої атаки. Ще чотири людини постраждали.
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