Росія завдала ракетного удару по Харкову: на місце влучання виїхали рятувальники

Російські окупанти вранці 28 грудня завдали ракетного удару по Харкову.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України.

"Харків, ракетний удар. Підрозділи ДСНС виїхали на місце події", - написав він.

Як уточнив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили ракетами по Слобідському району Харкова. Наразі, за його словами, даних про постраждалих немає. Інформація уточнюється.

Перед цим у низці областей України була оголошена повітряна тривога, а мер Харкова Ігор Терехов проінформував про обстріл міста. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів, після чого про дим над одним з районів.

Нагадаємо, що РФ не припиняє атакувати Харків. Місто та область постійно перебувають під обстрілами ворога. Так, лише протягом минулої доби російські загарбники обстрілювали прикордонні райони Харківщини з артилерії, танків, мінометів та іншого озброєння. Найбільше окупанти обстрілюють Куп'янський напрямок та чи не щодня гатять і по самому Харкову.

Читайте також: