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Росія завдала ракетного удару по Коростеню: загинула людина

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Росія завдала ракетного удару по Коростеню: загинула людина

ДСНС

Зруйновано десять будинків.

У суботу, 6 березня, російська армія завдала ракетного удару по Коростені у Житомирській області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що ракета вдарила по приватному секторі. Внаслідок авіаудару загинула одна людина. Крім того, двоє місцевих мешканців травмовано.

 В результаті ракетного удару зруйновано десять приватних житлових будинків. В одному сталася пожежа.

Крім того, врятовано п'ятеро дітей з підвального приміщення.

Тим часом у Нацполіції повідомляють, що документують наслідки нічних обстрілів в Житомирській області. Зазначається, що поцілили у  будинки мирних жителів у Коростені. Декілька з осель зруйновані вщент, ще низка мають пошкодження стін, дахів, вікон тощо.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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