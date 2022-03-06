Росія завдала ракетного удару по Коростеню: загинула людина

Росія завдала ракетного удару по Коростеню: загинула людина

Зруйновано десять будинків.

У суботу, 6 березня, російська армія завдала ракетного удару по Коростені у Житомирській області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що ракета вдарила по приватному секторі. Внаслідок авіаудару загинула одна людина. Крім того, двоє місцевих мешканців травмовано.

В результаті ракетного удару зруйновано десять приватних житлових будинків. В одному сталася пожежа.

Крім того, врятовано п'ятеро дітей з підвального приміщення.

Тим часом у Нацполіції повідомляють, що документують наслідки нічних обстрілів в Житомирській області. Зазначається, що поцілили у будинки мирних жителів у Коростені. Декілька з осель зруйновані вщент, ще низка мають пошкодження стін, дахів, вікон тощо.