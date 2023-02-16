Росія завдала ракетного удару по Кременчуку: з'явилися нові деталі та фото обстрілу РФ

У Кременчуці Полтавської області у ніч 16 лютого лунала сирена і звуки вибухів через ворожу активність. Кілька ракет влучили в об’єкти критичної інфраструктури в районі Кременчука.

Про це розповів мер Віталій Малецький.

Міський голова зазначив, що минулося без жертв, але у результаті ворожої атаки є пошкодження приватних будинків, вікон, дахів, огорож, автомобілів.

"Чергова неспокійна ніч. Ніч, коли і дорослі, і діти не спали через звуки сирен та вибухів. Ніч, яка ще більше додала усім нам ненависті до ворога. Майже усю ніч поряд з нами літали то ворожі безпілотники, то ворожі ракети. Кілька ракет потрапили у об’єкти критичної інфраструктури в районі Кременчука. Попередньо, дякувати Богу, загиблих немає", - уточнив він.

Малецький наголосив, що ворогу не зламати українців.

"Усе полагодимо та відновимо. А як після темної складної ночі приходить чудовий сонячний ранок, так і після війни настане довгоочікуваний мир та ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ!", - додав мер.

Війська РФ обстріляли ракетами Полтавщину / Фото: Віталій Малецький

Нагадаємо, раніше про обстріл повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, за даними якого, окупанти поцілили двома ракетами по об’єкту критичної інфраструктури Кременчука.

Також росіяни атакували об‘єкт критичної інфраструктури Львівщини.

Й обстріляли вночі 16 лютого Павлоград Дніпропетровської області. У результаті атаки там загинула 79-річна жінка. Попередньо, семеро людей постраждали. Багато руйнувань.

Загалом за ніч росіяни випустили по Україні 32 крилаті ракети. ППО знищила 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

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