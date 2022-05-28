Росія завдала ракетного удару по рідному місту Зеленського: у небі видніється дим

Росія завдала ракетного удару по рідному місту Зеленського: у небі видніється дим

Ввечері у суботу, 28 травня, російські війська завдали ракетного удару по місто, де народився український президент Володимир Зеленський - Кривому Рогу.

Ворожі удари завдали під час оголошеної повітряної тривоги. Ракети поцілили в один з районів на виїзді з Кривого Рогу.

Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Ракетні удари у районі одного з виїздів із міста. Нічого не фотографуємо та не виставляємо у соцмережі. Всім залишатися в укриттях", - написав Вілкул.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук додав, що "прильоти" зафіксували у передмісті Кривого Рогу. На місці ракетного удару працюють усі відповідні служби. "Всі служби працюють. Масштаби руйнувань і дані щодо постраждалих уточнюються, додаткова інформація буде пізніше. Залишайтеся в укриттях", - зазначив посадовець.

Як повідомлюють очевидці у пабліках, на місці ракетного удару піднімається чорний дим. Перед цим було чутно потужні вибухи.

Варто зазначити, наразі у Дніпропетровській області триває повітряна тривога, яка було оголошена о 20:05. Закликаємо усіх пройти в укриття.

Нагадаємо, російськв військові обстріляли Золочів під Харковом, внаслідок чого поранено двох людей. За даними прокуратури, внаслідок обстрілу отримали поранення 50-річний чоловік та 62-річна жінка.