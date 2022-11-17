Росія завдала ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Одеській області - ОВА

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив про ракетний удар по об'єкту інфраструктури.

Про це він написав вранці 17 листопада в Telegram.

"Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області. Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях. Віримо в ЗСУ та наші підрозділи протиповітряної оборони! Слава Україні!", - наголосив він.

У Київській області та столиці 17 листопада вранці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В ОВА повідомляють про роботу ППО та просить людей залишатись в укриттях та безпечних місцях.

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Також вибухи пролунали у Дніпрі. Там повідомляли про щонайменше 4 вибухи та про те, що після них у деяких районах міста зникла електроенергія.

Варто зазначити, що наразі через ракетну небезпеку почервоніла вся Україна, крім анексованого Криму. Пабліки повідомляють про запуски РФ крилатих ракет з Каспійського моря, а також з Бєлгородської області. Є повідомлення і про зліт винищувачів у Білорусі.

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