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Росія завдала ракетного удару по Полтавщині: "приліт" - в об'єкт інфраструктури

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Росія завдала ракетного удару по Полтавщині: "приліт" - в об'єкт інфраструктури

Ілюстративне фото. / Associated Press

У суботу, 7 травня, армія держави-агресорки Росії завдала ракетного удару по Полтавській області.

Російськ окупанти ударили ракетами по Карлівці. Зазначається, що під ворожий удар потрапив обʼєкт інфраструктури.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адмністрації Дмитро Лунін.

"Російський ворог ударив ракетами по Карлівці – приліт в обʼєкт інфраструктури. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо", - написав він. 

До слова, у суботу повтряну тривогу на територї області оголосили на світанку - після 04:00. Менш ніж за пів години її скасували.

Як повідомлялося, ввечері, 6 травня, російські сили знову обстріляли ракетами Одещину, але спрацювала протиповітряна оборона. Також ворог посилив повітряну розвідку над Одеською областю.

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