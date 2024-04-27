Росія завдала ракетного удару по психлікарні у Харкові: у медзакладі було пів сотні пацієнтів

Під час атаки росіян травм зазнала 53-річна жінка.

У ніч проти 27 квітня країна-терористка атакувала ракетою С-300 психлікарню у Харкові. На момент удару у медзакладі було 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"27 квітня 00:30 м. Харків удар С-300 по території 3-ї психлікарні. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, дах та внутрішнє оздоблення приміщень, недіюча будівля, корпус харчоблока, корпус відділення №14, котельня. Травм зазнала 53-річна жінка", - йдеться у його повідомленні.

За його словами, на момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні.

"Загалом у закладі близько 900 пацієнтів і близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, вночі 27 квітня окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у Харкові. Під удар потрапила лікарня.

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