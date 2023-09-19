Росія завдала ракетного удару по Слов'янську: фото наслідків

Попередньо відомо, що обійшлося без жертв.

У ніч проти 19 вересня окупаційні війська вдарили ракетами С-300 по Слов’янську.

Про це повідомляє МВС України.

Росіяни пошкодили навчальний заклад, гуртожиток та приватний будинок.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

"Близько 01:00 російські війська "Смерчами" накрили село Богатир, поранили людину. Снаряди влучили у приватний будинок та господарчу споруду", - йдеться у повідомленні.

Крім того, впродовж доби Росія здійснила 19 обстрілів по цивільному населенню.

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"Армія РФ випустила снаряди по 9 населених пунктах: містах Авдіївка, Курахове, Часів Яр, смт Курдюмівка, Очеретине, Північне, селах Дружба, Ласточкине, Торське", - вказано у повідомленні.

На Донеччині окупанти вбили двох людей, ще трьох поранили.

Ракетна атака РФ на Слов'янськ

Ракетна атака РФ на Слов'янськ

Ракетна атака РФ на Слов'янськ

Раніше ми повідомляли, що вночі, 19 вересня на Львівщині пролунала серія вибухів.

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