Росія завдала ракетного удару по Слов'янську: фото наслідків

Попередньо відомо, що обійшлося без жертв.
У ніч проти 19 вересня окупаційні війська вдарили ракетами С-300 по Слов’янську.
Про це повідомляє МВС України.
Росіяни пошкодили навчальний заклад, гуртожиток та приватний будинок.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
"Близько 01:00 російські війська "Смерчами" накрили село Богатир, поранили людину. Снаряди влучили у приватний будинок та господарчу споруду", - йдеться у повідомленні.
Крім того, впродовж доби Росія здійснила 19 обстрілів по цивільному населенню.
"Армія РФ випустила снаряди по 9 населених пунктах: містах Авдіївка, Курахове, Часів Яр, смт Курдюмівка, Очеретине, Північне, селах Дружба, Ласточкине, Торське", - вказано у повідомленні.
На Донеччині окупанти вбили двох людей, ще трьох поранили.
Раніше ми повідомляли, що вночі, 19 вересня на Львівщині пролунала серія вибухів.
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