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Росія завдала ракетного удару по Слов'янську: фото наслідків

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Росія завдала ракетного удару по Слов'янську: фото наслідків

Ракетна атака РФ на Слов'янськ

Попередньо відомо, що обійшлося без жертв.

У ніч проти 19 вересня окупаційні війська вдарили ракетами С-300 по Слов’янську. 

Про це повідомляє МВС України.

Росіяни пошкодили навчальний заклад, гуртожиток та приватний будинок. 

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. 

"Близько 01:00 російські війська "Смерчами" накрили село Богатир, поранили людину. Снаряди влучили у приватний будинок та господарчу споруду", - йдеться у повідомленні.

Крім того, впродовж доби Росія здійснила 19 обстрілів по цивільному населенню. 

"Армія РФ випустила снаряди по 9 населених пунктах: містах Авдіївка, Курахове, Часів Яр, смт Курдюмівка, Очеретине, Північне, селах Дружба, Ласточкине, Торське", - вказано у повідомленні.

На Донеччині окупанти вбили двох людей, ще трьох поранили. 

Ракетна атака РФ на Слов'янськ / ©
Ракетна атака РФ на Слов'янськ
Ракетна атака РФ на Слов'янськ / ©
Ракетна атака РФ на Слов'янськ
Ракетна атака РФ на Слов'янськ / ©
Ракетна атака РФ на Слов'янськ

Раніше ми повідомляли, що вночі, 19 вересня на Львівщині пролунала серія вибухів. 

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Дата публікації
Перегляди
619
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