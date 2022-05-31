Росія завдала ракетного удару по Слов'янську: троє мешканців загинуло

У ніч проти 31 травня окупанти країни-агресорки Росії завдали ракетного удару по Слов'янську Донецької області.

Ворожий авіаналіт армії Російської Федерації стався вночі. Внаслідок авіаудару у Слов'янську є загиблі та травмовані мирні мешканці.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Постраждали школа та кілька багатоповерхових будинків. За попередніми даними, троє людей загинули, шестеро отримали поранення.

"Це станом на зараз. Які ще аргументи потрібні, щоб евакуюватися!? Збирайтеся!" - закликав Лях.

Фото: Слов'янська ВЦА.

Фото: Слов'янська ВЦА.

Нагадаємо, розпочалася 97 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. На Донецькому напрямку тривають напружені бої. На Донбасі ЗСУ відбили 8 атак ворога, а ударна авіація Повітряних сил помотлошила позиції окупантів. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 31 травня.

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