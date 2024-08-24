Росія завдала ракетного удару по Сумах: є поранені

Поранено сім людей.
В суботу, 24 серпня, російська армія завдала авіаційно-ракетного удару по місту Суми. Під атакою опинилася цивільна інфраструктура.
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
Внаслідок двох влучань по приватному сектору міста, попередньо, поранено сім людей. Двоє — у важкому стані.
Постраждалим надається медична допомога. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває.
Нагадаємо, Росія вдарила по Запорізькій області: поранені співробітники ДСНС.
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