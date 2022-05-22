Росія завдала ракетного удару по Житомирщині: подробиці

Сьогодні, 22 травня, близько 13:00, Росія завдала ракетного удару по об'єктах інфраструктури Житомирської області. Загинула щонайменше одна людина.

Чотири крилаті ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр": три ліквідовано авіацією та одну - підрозділом зенітних ракетних військ повітряного з’єднання.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

За наявною інформацією, Житомирщину атаковано з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

Своєю чергою голова Житомирської військово-цивільної адміністрації Віталій Бунечко коментарі "Суспільному" повідомив, що внаслідок удару російських військ по Малину загинула щонайменше одна людина.

За його словами, інформація попередня, оскільки на місці удару продовжують розбирати завали.

"Вже підтверджена інформація про одного загиблого. Удар по Малину дуже схожий на той, що був 20 травня. На місці удару була пожежа, ліквідувати її вдалося буквально ось – ближче до сьомої години вечора. Щодо пошкоджень, то на місці працює експертна група. По факту, знову постраждали будинки тих людей, які щойно лише почали їх лагодити і позабивали вікна", – розповів Віталій Бунечко.

Нагадаємо, російські окупанти зранку 20 травня ракетами обстріляли місто Малин на Житомирщині. Через обстріли постраждав об'єкт інфраструктури, пошкоджено 100 житлових будинків та поранено трьох людей.

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