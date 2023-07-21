Росія завдала трьох авіаударів по Нью-Йорку на Донеччині: четверо поранених

Наразі відомо про одного пораненого чоловіка і трьох поранених жінок.

Російські окупанти у п'ятницю, 21 липня, завдали трьох авіаударів по Нью-Йорку Донецької області. Поранено чотирьох людей.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Росіяни завдали трьох авіаударів по селищу Нью-Йорк у Донецькій області. Відомо про одного пораненого чоловіка та трьох поранених жінок", - написав він.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли село Дружба Торецької громади на Донеччині, внаслідок обстрілу загинули двоє дітей.