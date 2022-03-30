Росія завдала трьох ракетних ударів по Хмельницькому: в ОДА розповіли деталі нічного обстрілу

Інформація щодо постраждалих перевіряється.

У ніч проти 30 березня армія Російської Федерації завдала трьох ракетних ударів по Хмельницькому.

Деталі нічого обстрілу окупантів розповів начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

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За його словами, відбулося три удари по промислових об'єктах області. Слід зауважити, що це перший обстріл міста від початку російської війни в Україні.

"Пожежі локалізовані силами ДСНС. Інформація щодо постраждалих перевіряється", - наголосив керівник Хмельницької ОДА.

Своєю чергою, міський голова Олександр Симчишин повідомив, що відповідні служби і структури спрацювали оперативно і чітко. Ситуацію в громаді він називає контрольованою.

Як повідомлялося, 29 березня російські війська завдали удару по Старокостянтинові Хмельницької області.

До слова, російська армія вже не вперше завдає ударів по місту. Населений пункт Хмельниччини став одним з перших, по яких Російська Федерація завдала ракетного удару 24 лютого, у перший день вторгнення. Після цього по місцевому аеродрому поцілили ще кілька разів.

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