Росія завдала ударів безпілотниками по Харкову: з'явилися фото наслідків

Рятувальники ДСНС врятували жінку з інвалідністю, за попередніми даними, одна людина постраждала через сильний стрес.

Росія завдала ударів безпілотниками по Харкову.

Про це повідомила ДСНС України та оприлюднила фото наслідків.

"Ворог атакував Салтівський район безпілотниками. Удар пошкодив дах, ліфтову шахту та фасад 9-поверхового будинку, вибив вікна в сусідніх будівлях і дитсадку. Постраждали вісім авто", – йдеться у повідомленні.

Росія завдала ударів безпілотниками по Харкову / Фото: Facebook/ ДСНС України

Росія завдала ударів безпілотниками по Харкову / Фото: Facebook/ ДСНС України

Рятувальники ДСНС врятували жінку з інвалідністю. За попередніми даними, одна людина постраждала через сильний стрес.

Росія завдала ударів безпілотниками по Харкову / Фото: Facebook/ ДСНС України

Росія завдала ударів безпілотниками по Харкову / Фото: Facebook/ ДСНС України

Працюють 35 рятувальників, психологи ДСНС, розгорнуто автобус швидкого реагування Харківської міської ради для надання допомоги мешканцям будинку.

Росія завдала ударів безпілотниками по Харкову / Фото: Facebook/ ДСНС України

Росія завдала ударів безпілотниками по Харкову / Фото: Facebook/ ДСНС України

Нагадаємо, у ніч проти 6 березня 2025 року удар безпілотника прийшовся по технічному поверху багатоповерхівки у Харкові.

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