Росія завдала ударів по критичних об'єктах Кіровоградської області – ОВА

Мешканців попередили про можливі перебої з постачанням електроенергії.
У суботу, 22 жовтня, російські загарбники атакували критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах Кіровоградської області.
Інформацію підтвердив очільник ОВА Андрій Райкович.
"Звертаюсь до усіх підприємств, особливо до власників великих торговельних об’єктів, мереж, закладів громадського харчування, і прошу усіх жителів області суттєво скоротити споживання електроенергії", - зазначив він.
Райкович також попередив про можливі перебої з постачанням електроенергії і закликав громадян вимкнути з розеток усі зайві прилади, оскільки в області вже розпочали відключення електроенергії.
Пошкодження критичної інфраструктури внаслідок атак Росії
Зранку у суботу, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території майже половини країни.
Наразі відомо, що росіяни атакували Луцьк, Хмельницький, Рівненську та Черкаську області..
Так, у Луцьку є влучання в об‘єкт енергетики.
Рівненська область також постраждала внаслідок атаки.
На Черкащині ОВА підтвердила влучання ракети по енергооб'єкту і закликали до "жорсткої" економії.
22 жовтня у Хмельницькому також прогриміли вибухи. "Приліт" офіційно підтвердили і в мерії, і в ОВА. Після ворожої атаки місто опинилося без електроенергії.
У Києві від ранку почалися стабілізаційні відключення світла.