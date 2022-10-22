Росія завдала ударів по критичних об'єктах Кіровоградської області – ОВА

Мешканців попередили про можливі перебої з постачанням електроенергії.

У суботу, 22 жовтня, російські загарбники атакували критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах Кіровоградської області.

Інформацію підтвердив очільник ОВА Андрій Райкович.

"Звертаюсь до усіх підприємств, особливо до власників великих торговельних об’єктів, мереж, закладів громадського харчування, і прошу усіх жителів області суттєво скоротити споживання електроенергії", - зазначив він.

Райкович також попередив про можливі перебої з постачанням електроенергії і закликав громадян вимкнути з розеток усі зайві прилади, оскільки в області вже розпочали відключення електроенергії.

Пошкодження критичної інфраструктури внаслідок атак Росії

Зранку у суботу, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території майже половини країни.

Наразі відомо, що росіяни атакували Луцьк, Хмельницький, Рівненську та Черкаську області..

Так, у Луцьку є влучання в об‘єкт енергетики.

Рівненська область також постраждала внаслідок атаки.

На Черкащині ОВА підтвердила влучання ракети по енергооб'єкту і закликали до "жорсткої" економії.

22 жовтня у Хмельницькому також прогриміли вибухи. "Приліт" офіційно підтвердили і в мерії, і в ОВА. Після ворожої атаки місто опинилося без електроенергії.

У Києві від ранку почалися стабілізаційні відключення світла.