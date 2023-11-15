Росія завдала удару по багатоповерхівці на Донеччині: один під'їзд зруйнований повністю (фото)

Під завалами знайшли тіло загиблої жінки.
У ніч проти 15 листопада Росія завдала удару по багатоповерхівці у м. Селидове Покровського району на Донеччині. Станом на ранок відомо про одну жертву, під завалами може залишається щонайменше ще одна особа.
Про це повідомляє ДСНС.
За даними рятувальників, в результаті атаки відбулось руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку. Врятовано 5 осіб, серед них - дитина.
"На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу. Також із пошкодженої квартири на 4-му поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина", - йдеться у повідомленні.
Станом на 7:30 аварійно-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, чого саме чекає Путін, щоб завдати масованого удару по Україні.
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