Росія завдала удару по багатоповерхівці у Дніпрі: перші подробиці

Російський терористичний режим завдав ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі.

Про це повідомив народний депутат України Олександр Бакумов.

"Дніпро. Держава — терорист завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці", - повідомив нардеп.

Він зазначив, що оперативно-рятувальні служби розпочали роботи з порятунку людей і ліквідації наслідків.

"Це воєнний злочин, зухвале порушення законів і звичаїв війни. Виконавці та замовники — військові злочинці. І вони будуть покарані", — пише він.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що наразі відомо про трьох поранених.

"Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє осіб. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу", 0 написав Клименко.

Також удар по Дніпру прокоментував голова Офісу президента Андрій Єрмак

"Російські терористи…", - написав Єрмак у своєму Telegram.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами "шахед" Черкаську область.

Крім того, ми раніше інформували, що під час повітряної тривоги, яка була оголошена в Одеській області, пролунали вибухи на півдні краю.

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