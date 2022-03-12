Росія завдала удару по готелю "Україна" в Чернігові

Росія завдала удару по готелю "Україна" в Чернігові

Готель називали візитівкою міста.

Російська армія розбомбила у Чернігові готель "Україна", який був візитівкою міста.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив науковий співробітник Інституту історії України НАН Сергій Шумило.

Готель "Україна" розташований у центрі міста. Науковець наголошує: він був однією з візитівок міста.

"Вони (армія РФ - Ред.) цілеспрямовано бомблять і знищують мирні цивільні об'єкти та інфраструктуру міста - лікарні, школи, дитячі садочки, бібліотеки, готелі, стадіони, житлові багатоповерхові будинки... Відбувається цілеспрямоване і планомірне нищення стародавнього міста, історія якого нараховує понад 1 300 років. Москальська Орда знищує те, що виникло задовго до її появи й що, власне, і було історичною Руссю, на відміну від московських боліт та хащів, які були дикою околицею колись величного Чернігівського князівства", - йдеться в дописі.

За словами Шумила, варто поширювати інформацію про "мирні спецоперації" російських окупантів. Адже усі злочини ворога мають стати свідченнями для міжнародного трибуналу в Гаазі.

Як повідомлялося, у ніч проти 11 березня у Чернігові внаслідок обстрілів російської армії зруйновано стадіон ім. Ю. Гагаріна. Пошкоджено будівлю юнацької бібліотеки: будинок Василя Тарновського, пам’ятку архітектури 19 століття.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 17-й день.

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