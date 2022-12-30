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Росія завдала удару по Харківщині: є жертви та постраждалі

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Через атаку росіян 2 людини загинуло, ще 2 - поранено.

У п'ятницю, 30 грудня, Росія вдарила по селу Катеринівка Харківської області. Внаслідок російських терористів є загиблі та поранені.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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"Харківщина, село Катеринівка. Окупанти завдали удару по населеному пункту.  2 людини загинуло, ще 2 - поранено. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - йдеться у його повідомленні. 

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що через ворожий обстріл окупантів загинув 50-річний чоловік. 

"Сьогодні під ударом окупантів знову Куп'янський район. Біля 11:30 внаслідок ворожого обстрілу в селі Катеринівка загинув 50-річний чоловік. Ще один обстріл міста Куп’янська стався біля 13:00. За даними даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримав 70-річний чоловік. Допомогу надали на місці", - написав посадовець. 

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Дата публікації
Перегляди
73
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