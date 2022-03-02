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Росія завдала удару по нафтобазі в Білій Церкві (відео)

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Росія завдала удару по нафтобазі в Білій Церкві (відео)

Жертв та постраждалих попередньо немає.

Росія завдала удару по нафтобазі у Білій Церкві на Київщині. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Про це повідомив мер міста Геннадій Дикий.

"Щойно відбувся ракетний удар по нашому місту. Вибух стався біля горбатого мосту. Поки що постраждалих людей не виявлено", - сказав він.

Він закликав містян бути пильними і спускатися в укриття, коли оголошують тривогу або чутно обстріли.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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