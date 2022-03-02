Росія завдала удару по нафтобазі в Білій Церкві (відео)

Росія завдала удару по нафтобазі в Білій Церкві (відео)

Жертв та постраждалих попередньо немає.

Росія завдала удару по нафтобазі у Білій Церкві на Київщині. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Про це повідомив мер міста Геннадій Дикий.

"Щойно відбувся ракетний удар по нашому місту. Вибух стався біля горбатого мосту. Поки що постраждалих людей не виявлено", - сказав він.

Він закликав містян бути пильними і спускатися в укриття, коли оголошують тривогу або чутно обстріли.