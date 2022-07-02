Росія завдала удару по Павлограду: над містом піднімається величезний стовп диму (відео)

Вдень 2 липня Росія завдала удару по Павлограду Дніпропетровської області.
На місці працюють усі відповідні служби. Місцева влада закликає жителів не поширювати фото та відео з місця ворожого удару.
Про це інформує Павлоградська міська рада.
"У Павлограді "прильот". Працюють відповідні служби. Фото, відео вибуху не викладайте в інтернет", - йдеться у повідомленні.
Наразі більше інформації немає.
У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що після "прильоту" над містом піднімається величезний стовп диму. Перед цим пролунав потужний вибух.
Нагадаємо, вранці 2 липня Росія випустила по Миколаєву 10 ракет "Онікс" із комплексу "Бастіон" з окупованої Херсонської області. Снаряди поцілили в об’єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста.
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