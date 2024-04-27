Росія завдала удару по Вовчанську на Харківщині: з-під завалів дістали тіло чоловіка

Загиблому чоловіку, за даними ОВА, було 67 років.

Вранці суботи, 27 квітня, Росія завдала удару по Вавчанську Харківської області. З-під завалів будинку вилучили тіло загиблого чоловіка.

Про це інформує ДСНС у Харківській області.

За інформацією рятувальників, загиблих був 1956 року.

"З-під завалів, спричинених ворожими обстрілами, рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. Сьогодні вранці ворог продовжував завдавати удару по житловому сектору міста Вовчанськ. З-під уламків одного зі зруйнованих приватних житлових будинків рятувальники деблокували тіло чоловіка 1956 року народження", - йдеться у повідомленні.

Очільник області Олег Синєгубов додав, що через постійні обстріли із окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 79 дітей з родинами. Зокрема,

Золочівська громада - 15;

Борівська громада - 4;

Дергачівська громада - 30;

Липецька громада - 30.

Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня російські війська завдали ракетного удару по психлікарні у Харкові. Травм зазнала 53-річна жінка. На момент прильоту там перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні.

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