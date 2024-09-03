РФ завдала удару по інституту та лікарні у Полтаві: десятки жертв та сотні потерпілих, реакція Зеленського

За даними президента Володимира Зеленського, станом на 14:20 41 людина загинула, а 180 - поранені.

У вівторок, 3 вересня, Росія атакувала балістичними ракетами інтитут та лікарню у Полтаві. Багато жертв та поранених. Рятувальні роботи прожовжуються.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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"Російський агресор наніс варварський удар по одному з навчальних закладів міста. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища", - сказано у повідомленні.

Внаслідок атоки частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Наразі рятувальники продовжують роботу.

Реакція Зеленського на трагедію

Президент України Володимир Зеленський доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин ракетного удару по Полтаві.

"За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати", - розповів президент.

Десятки жертв та майже 200 потерпілих - Зеленський

За попередніми даними, станом на 14:20 41 людина загинула, а 180 - поранені. Пошуково-рятувальна операція триває.

"Отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким", - сказав він.

Нагадаємо, вранці 3 вересня у Полтаві пролунали вибухи.