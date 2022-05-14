Росія завдає авіаударів, кількість жертв значно зросла: яка ситуація в Маріуполі 14 травня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване російськими окупантами. Ворог продовжує блокування українських підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 13 травня.

Зеленський розповів про "дуже складні перемовини" щодо евакуації з Маріуполя та "Азовсталі"

Україна продовжує переговори з Росією, щоб домогтися евакуації людей з Маріуполя та власне заводу "Азовсталь". До переговорного процесу залучають впливових посередників. Переговори - "дуже складні", зазначив президент України Володимир Зеленський.

Російські військові у "фільтраційних таборах" допитують уже дітей

Російська армія у "фільтраційних таборах" дійшла до допиту дітей. Таким чином окупанти хочуть упіймати батьків на брехні. Про це розповіли останні евакуйовані з Маріуполя мешканці.

Фото: Associated Press

"Результат може не задовольнити всіх": Верещук про переговори щодо військових з "Азовсталі"

Команда працює над звільненням українських військових з заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Перемовини з ворогом дуже складні і результат може не задовольнити всіх. В питанні звільнення захисників Маріуполя не варто перебільшувати вплив світових лідерів. Про це повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються прорватися до "Азовсталі" (фото)

Російські окупанти під прикриттям обстрілів намагаються землею прорватися всередину заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Фото: Associated Press

Масові поховання під Маріуполем у травні збільшились на 140 метрів

Супутник Planet Labs зафіксував у травні збільшення масових поховань біля Маріуполя, зокрема у селищі міського типу Старий Крим. Російські військові продовжують залучати для поховання місцевих жителів, які вимушені погоджуватись працювати за їжу, воду та медикаменти, яких в Маріуполі наразі не вистачає.

Генштаб очікує збільшення атак окупантів на "Азовсталь" через евакуацію цивільних

Армія РФ продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю на Донеччині. Основні зусилля зосереджує на блокуванні підрозділів українських військ у районі заводу "Азовсталь", повідомляє Генштаб ЗСУ.

Фото: Associated Press

За "свідчення" проти захисників Маріуполя окупанти пропонують жителям захоплених територій гроші

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​​​​Російські військові пропонують жителям тимчасово окупованих територій України гроші за зруйноване житло. Такі "компенсації" окупанти пропонують в обмін на "свідчення" проти захисників Маріуполя. Окрім того, окупанти переконують жителів Бердянська, що ЗСУ нібито "збираються застосувати в місті хімічну зброю". Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Тік-ток війська Кадирова обстріляли житлові будинки в Маріуполі та розчавили танком авто заради відео

Цинічні обстріли і руйнування відбуваються в Маріуполі. На відео, яке оприлюднено у соцмережах, видно, як кадирівські тікток-війська на танку з відповідною розпізнавальною символікою стріляють по багатоквартирних будинках, а потім безцільно чавлять припароквані автомобілі мирних жителів.

Фото: Getty Images

"Просто лють": з'явилося свіже відео бомбардування окупантами "Азовсталі"

У Мережі опубліковане свіже відео, на якому зафіксовані бомбардування російськими окупантами заводу "Азовсталь" у Маріуполі. На кадрах видно, як від ворожих ударів великий густий дим піднімається в небо Маріуполя.

Заклик до світової спільноти від українців - урятувати захисників Маріуполя

У Мережі шириться флеш-моб під хештеґом #extraction_the_military_of_Mariupol. Звернення до світу пишуть митці, колишні президенти та малюють художники - із нагадуванням про тих, хто зараз на Азовсталі і потребує допомоги.

Вже 79 днів, незрозуміло, як примудряються виживати, але ж нищать ворогів. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Нагадаємо, У Маріуполі російські окупанти вбили українського ексбоксера та суддю Олексія Купирєва. Життя 46-річного Олексія Купирєва трагічно обірвалося внаслідок моторошних бомбардувань Маріуполя російськими загарбниками.

Наступ ворога на східному напрямку, обстріл Маріуполя - карта бойових дій станом на 14 травня

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