Росія завдає авіаударів, кількість жертв значно зросла: яка ситуація в Маріуполі 14 травня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване російськими окупантами. Ворог продовжує блокування українських підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.
ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 13 травня.
- Зеленський розповів про "дуже складні перемовини" щодо евакуації з Маріуполя та "Азовсталі"
Україна продовжує переговори з Росією, щоб домогтися евакуації людей з Маріуполя та власне заводу "Азовсталь". До переговорного процесу залучають впливових посередників. Переговори - "дуже складні", зазначив президент України Володимир Зеленський.
- Російські військові у "фільтраційних таборах" допитують уже дітей
Російська армія у "фільтраційних таборах" дійшла до допиту дітей. Таким чином окупанти хочуть упіймати батьків на брехні. Про це розповіли останні евакуйовані з Маріуполя мешканці.
- "Результат може не задовольнити всіх": Верещук про переговори щодо військових з "Азовсталі"
Команда працює над звільненням українських військових з заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Перемовини з ворогом дуже складні і результат може не задовольнити всіх. В питанні звільнення захисників Маріуполя не варто перебільшувати вплив світових лідерів. Про це повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
- Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються прорватися до "Азовсталі" (фото)
Російські окупанти під прикриттям обстрілів намагаються землею прорватися всередину заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
- Масові поховання під Маріуполем у травні збільшились на 140 метрів
Супутник Planet Labs зафіксував у травні збільшення масових поховань біля Маріуполя, зокрема у селищі міського типу Старий Крим. Російські військові продовжують залучати для поховання місцевих жителів, які вимушені погоджуватись працювати за їжу, воду та медикаменти, яких в Маріуполі наразі не вистачає.
- Генштаб очікує збільшення атак окупантів на "Азовсталь" через евакуацію цивільних
Армія РФ продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю на Донеччині. Основні зусилля зосереджує на блокуванні підрозділів українських військ у районі заводу "Азовсталь", повідомляє Генштаб ЗСУ.
- За "свідчення" проти захисників Маріуполя окупанти пропонують жителям захоплених територій гроші
Російські військові пропонують жителям тимчасово окупованих територій України гроші за зруйноване житло. Такі "компенсації" окупанти пропонують в обмін на "свідчення" проти захисників Маріуполя. Окрім того, окупанти переконують жителів Бердянська, що ЗСУ нібито "збираються застосувати в місті хімічну зброю". Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
- Тік-ток війська Кадирова обстріляли житлові будинки в Маріуполі та розчавили танком авто заради відео
Цинічні обстріли і руйнування відбуваються в Маріуполі. На відео, яке оприлюднено у соцмережах, видно, як кадирівські тікток-війська на танку з відповідною розпізнавальною символікою стріляють по багатоквартирних будинках, а потім безцільно чавлять припароквані автомобілі мирних жителів.
- "Просто лють": з'явилося свіже відео бомбардування окупантами "Азовсталі"
У Мережі опубліковане свіже відео, на якому зафіксовані бомбардування російськими окупантами заводу "Азовсталь" у Маріуполі. На кадрах видно, як від ворожих ударів великий густий дим піднімається в небо Маріуполя.
- Заклик до світової спільноти від українців - урятувати захисників Маріуполя
У Мережі шириться флеш-моб під хештеґом #extraction_the_military_of_Mariupol. Звернення до світу пишуть митці, колишні президенти та малюють художники - із нагадуванням про тих, хто зараз на Азовсталі і потребує допомоги.
Вже 79 днів, незрозуміло, як примудряються виживати, але ж нищать ворогів. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Нагадаємо, У Маріуполі російські окупанти вбили українського ексбоксера та суддю Олексія Купирєва. Життя 46-річного Олексія Купирєва трагічно обірвалося внаслідок моторошних бомбардувань Маріуполя російськими загарбниками.
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