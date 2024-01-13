Росія завдає ударів по аеродромах України: естонська розвідка назвала несподівану причину

Ймовірно, слід чекати на більш масовані атаки РФ.

Агресорка Росія завдає ударів по українських аеродромах, бо побоюється надходження сучасних винищувачів F-16 на озброєння Збройних сил України.

Про це заявив очільник естонської розвідки Антс Ківісельг, повідомляє видання ERR.

З його слів, протягом останніх тижнів російська армія активно застосовує бомбардувальники дальньої дії та ракети "Калібр".

"По всій країні постраждали об'єкти електроенергетики, портової та залізничної інфраструктури, військові аеродроми, склади зброї та боєприпасів, військово-навчальні заклади та підприємства оборонної промисловості, що займаються виробництвом і ремонтом озброєнь", - наголошує Ківісельг.

Він прогнозує, що в найближчому майбутньому очікуються більш масовані ракетні удари.

Нагадаємо, видання Berlingske з посиланням на Міністерство оборони Данії повідомило, що постачання F-16 від Данії для українських Збройних сил затримуються. Термін затримки складає близько півроку.

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