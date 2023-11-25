Росія завдяки фейкам намагається посварити Зеленського та Залужного: Подоляк розповів, як вони на це реагують

Російські окупанти систематично розповсюджують фейки щодо України. Зокрема, про “розбрат між Залужним та Зеленським”, про “Майдан-3”, як українці покидають нашу державу. Проте все це - не більше ніж намагання РФ посіяти смуту та посварити суспільство.

Про те, чи є конфлікт між Зеленським та Залужним, в інтерв’ю “24 каналу” розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

За його словами, дезінформацію окупанти використовують вже протягом двох років. І періодично вони повертають до одних і тих саме тем:

"проблеми" з мобілізацією;

Україну "всі кинули", та ніхто не дає зброї;

корупція в Україні, що нібито "розпродаємо" зброю, а солдатам немає з чим воювати, і росіяни закликатимуть їх "втікати" з лінії фронту;

в Україні багато людей, які "втомились" від війни, і вони готові йти на "компроміси" з Росією. Тому потрібно шукати рішення, адже війна забирає людей;

"конфлікт" військового і політичного керівництва.

“Про конфлікт військового і політичного керівництва вони обов'язково говоритимуть, але для мене це дивна конструкція. В Україні є відповідна вертикаль, де є Головнокомандувач і є Верховний Головнокомандувач, тобто безпосередньо президентська вертикаль. Безумовно, підлеглий не може сперечатися з керівництвом, за винятком, якщо ведеться дискусія у межах Ставки чи військового кабінету”, - наголосив Михайло Подоляк.

Він додав, що політичної дискусії між Зеленським та Залужним бути не може, тому що це єдина управлінська вертикаль під час війни, вона домінує.

“Між Верховним Головнокомандувачем та Головнокомандувачем завжди всі питання розв'язуються у межах дискусії, в якій бере участь певна кількість людей”, - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, що намагання Кремля створити в Україні “Майдан-3” спрямовані на те, щоб посварити всіх всередині нашої країни.

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