Росія завезла "масовку" для святкування "дня прапора" у двох окупованих областях України

Росія привезла своїх "акторів" для створення картинки святкування "дня прапора" і псевдопідтримки росіян.

На тимчасово окуповані території Херсонщини та Запоріжжя завезли росіян для проведення пропагандистських заходів з приводу святкування дня прапора РФ 22 серпня

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією Спротиву, на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя прибули активісти кремлівського руху, який створений для контролю над молоддю країни. Йдеться про групи до 70 осіб.

Офіційно вони будуть займатись організацією святкових заходів до дня прапора РФ. Проте, у Спротиві зазначають, що насправді їхня мета бути масовкою на "мітингах" й брати участь в постановочних відео для пропаганди Кремля.

"Таку практику Москва використовує з 2022 року, коли офіційно "святкування" заборонені через нібито безпекову ситуацію, аби пояснити відсутність масовості. Проте масовка з РФ знімає відео аби створити ілюзію підтримки окупації", - додають у Спротиві.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України Кремль також проводить нову пропагандистську акцію. Створюються молодіжні загони, які мають виїхати до Курської області Росії.

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