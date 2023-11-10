Росія заволоділа ініціативою у Луганській та Донецькій областях – зведення естонської розвідки

Росіянам вдалося заволодіти ініціативою в Луганській і Донецькій областях. Це свідчить про те, що цілі РФ щодо окупації регіону не змінилися.

Про це повідомляє Розвідувальний центр Сил оборони Естонії, інформує ERR.

Росія атакує з підвищеною інтенсивністю

Цього тижня збройні сили Російської Федерації продовжили атакувати з підвищеною інтенсивністю. Основні бої велися на двох ділянках фронту: на лінії Авдіївка-Мар'їнка в Донецькій області та лінії Куп'янськ-Сватове в Луганській області.

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Протягом останнього тижня російські сили в середньому атакували по 64 рази за добу - зс РФ вистачає живої сили і техніки, щоб тримати українські війська під постійною напругою.

"До сьогоднішнього дня росіяни заволоділи ініціативою в Луганській і Донецькій областях. Це свідчить про те, що цілі РФ не змінилися: окупація обох областей у межах їхніх адміністративних кордонів залишається пріоритетним завданням", - йдеться у повідомленні естонської розвідки.

Точка докладання основних зусиль зс РФ

Також військові Естонії проаналізували тривалі бої за Авдіївку. Там припустили, що ця ділянка фронту залишиться точкою докладання основних сил зс РФ.

"З одного боку, Росія може видати захоплення Авдіївки як політичну перемогу, з іншого, завоювання міста дасть змогу створити буферну зону перед Донецьком глибиною близько 10 кілометрів", - підсумувала розвідка.

Таким чином, контроль над Авдіївкою відкине українську артилерію і відкриє додаткові логістичні маршрути. В Естонії додали, що попри те, що обидві сторони зазнають значних втрат, за останньою інформацією, українська оборона тримає удар.

Вплив розпутиці на перебіг боїв

В естонській розвідці повідомили, що свій вплив на перебіг бойових дій чинить і період розпутиці (період, коли ґрунтові дороги стають непрохідними або важкопрохідними внаслідок сезонних погодних змін - ред.).

Протягом наступних одного-двох тижнів вплив погоди на перебіг бойових дій зросте ще сильніше. Таким чином, протягом місяця або двох буде ускладнено пересування важкої техніки і бронемашин до затвердіння ґрунту в результаті морозів.

"Ймовірно, що як Збройні сили України, так і зс РФ намагатимуться посилити свої позиції перед настанням зими", - повідомила розвідка.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують відправляти десятки своїх солдатів на "м'ясні штурми", намагаючись оточити Авдіївку. З'явилося епічне відео знищення чергової російської колони.

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