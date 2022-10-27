Росія завозить до Херсона "мобіків": Буданов вважає, що використають їх як гарматне м'ясо

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що агресорка Росія завозить нещодавно мобілізованих до тимчасово окупованого Херсона.

Про це головний розвідник сказав у коментарі CNN.

За його словами, окупанти готуються до вуличних боїв у місті. "Росія посилює Херсон новобранцями, які нещодавно мобілізувалися. Ймовірно, їх використають як гарматне м'ясо", - сказав він.

Крім того, РФ вивозить своїх маріонеток з міста і прилеглих районів.

"Москва усвідомлює всю складність їхньої ситуації та не хоче, щоб вони потрапили у повне оточення", - каже глава ГУР.

Відведення російської армії прискориться, коли Україна "візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки". Саме тому, наголосив Буданов, "всі наші бойові частини рухаються і в бік Херсона, і у бік Нової Каховки".

Ситуація на Херсонщині

На Херсонському напрямку ЗСУ перебувають в активній обороні та не віддають території ворогу. В Міноборони кажуть, що в регіоні тривають бої.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, у Херсоні ЗСУ взяли під контроль усі переправи. Тому окупанти не зможуть вивести війська з міста, як вони зробили це на Харківському напрямку.

В ОП ситуацію на Херсонщині називаюь непростою. Олексій Арестович каже, що там Росія сконцентрувала велику військову силу, яку важко буде перемолоти.

Військовий експерт Олег Жданов висловив припущення, що Путін, ймовірно, наказав не відступати з правого берега Дніпра. Саме через це росіяни битимуться за Херсон до останнього солдата.

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