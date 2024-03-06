Росія заявила про "масштабний наступ" на Херсон та Миколаївщину: що кажуть у ЗСУ

У ЗСУ пояснили, що заяви Росії про "новий наступ" на півдні, зокрема на Херсон та Миколаївську область, має дві цілі: тиснути на морально-психологічний стан українців та спрямована на передвиборчу кампанію у РФ.

Про це розповіла 24 Каналу начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Ця пропагандистська риторика є абсолютно передвиборчою. Вона спрямована на населення тимчасово окупованих територій, які не виявляють бажання долучатися до цирку з квазівиборами. У такий спосіб ворог інформаційно намагається тиснути на людей", - прокоментувала вона.

За її словами, що ні про який наступ росіян на правий берег Херсонщини не може йти і мови, бо вони не можуть справитися із плацдармом ЗСУ на лівому березі.

"Про який наступ на правий берег (Херсонщини – ред.) можна говорити, якщо вони плацдарм подолати не можуть? Вони продовжують його штурмувати на лівому березі, маючи надзвичайну перевагу за кількістю та якістю озброєння й особового складу. Але штурми постійно завершуються поразкою", – пояснила Гуменюк.

Вона додала, за минулу добу окупанти провели 3 штурми. При цьому вони втратили до 50 військових та повернулися на вихідні рубежі.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували, яка тактика російських військ допомогла взяти Авдіївку.

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