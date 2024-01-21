Росія заявила про "перехоплення українських ракет" над Севастополем: що відомо

Росія заявила про збиття 2 українських ракет над Чорним морем.

У суботу, 21 січня, російське міністерство оборони повідомило про збиття двох ракет над акваторією Чорного моря біля узбережжя окупованого Криму.

Про це повідомляють росЗМІ.

У тимчасово захопленому Севастополі тривогу оголошували двічі. За твердженням російського Міноборони, ракети було знищено близько 14:00 за московським часом в районі західного узбережжя захопленого півострова.

У РФ це традиційно назвали "черговою спробою Києва здійснити терористичну атаку на об'єкти в Росії".

Також відомо, що під час інциденту незаконний Керченський міст традиційно перекривали для руху.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня в Кінгісеппському районі Ленінградської області Росії на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи внаслідок ударів дронів. Перед атаками місцеві мешканці почули звук безпілотників, а влада не могла нічого вдіяти.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.