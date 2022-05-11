Росія заявила про обстріли під Бєлгородом і одного загиблого

Росія заявила про обстріли під Бєлгородом і одного загиблого

Губернатор Бєлгородської області звинуватив ЗСУ в обстрілі прикордонного села.

Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков РФ заявив, що прикордонне з Україною село Солохи начебто обстріляли ЗСУ.

Про це він написав у Тelegram.

За його словами, відомо про 6 поранених, 1 загиблого. Населення села губернатор обіцяє евакуювати. Відстань від села Солохи до кордону з Україною становить близько 11 кілометрів.

Тим часом, у російських соцмережах опублікували фото начебто після обстрілу з села Солохи.

У Міноборони України та Генштабі ЗСУ поки не відреагували на ці звинувачення. Проте варто зазначити, що росіяни і підконтрольні їм бойовики з ОРДЛО раніше вчиняли провокації. Вони неодноразово самі обстрілювали власні території, щоб звинуватити у цьому Україну і використати інцидент для ескалації.

Нагадаємо: