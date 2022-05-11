Росія заявила про обстріли під Бєлгородом і одного загиблого

Губернатор Бєлгородської області звинуватив ЗСУ в обстрілі прикордонного села.
Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков РФ заявив, що прикордонне з Україною село Солохи начебто обстріляли ЗСУ.
Про це він написав у Тelegram.
За його словами, відомо про 6 поранених, 1 загиблого. Населення села губернатор обіцяє евакуювати. Відстань від села Солохи до кордону з Україною становить близько 11 кілометрів.
Тим часом, у російських соцмережах опублікували фото начебто після обстрілу з села Солохи.
У Міноборони України та Генштабі ЗСУ поки не відреагували на ці звинувачення. Проте варто зазначити, що росіяни і підконтрольні їм бойовики з ОРДЛО раніше вчиняли провокації. Вони неодноразово самі обстрілювали власні території, щоб звинуватити у цьому Україну і використати інцидент для ескалації.
Нагадаємо:
- 1 травня у Бєлгородській області РФ були вибухи та пожежа. В російських Telegram-канал повідомляли про пожежу на території одного з об'єктів Міністерства оборони.
- 2 травня у Бєлгородській області Росії знову повідомляли про вибухи. Губернатор підтвердив, що на території області пролунали "два сильні розриви".
- Раніше, 1 квітня у російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі (фото, відео).