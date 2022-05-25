Росія заявила про відновлення роботи порту в Маріуполі: у міськраді пояснили, чому це неможливо

Росія заявила про відновлення роботи порту в Маріуполі: у міськраді пояснили, чому це неможливо

Роботу порту технічно поки неможливо відновити через відсутність електрики в місті.

Росія заявила нібито про відновлення роботи порту в окупованому Маріуполі. Однак ця інформація не відповідає дійсності, адже у місті відсутня електрика, а навіть купа генераторів, якої немає, не може забезпечити роботу порту.

Про це 25 травня повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Окупанти радісно заявляють про те, що порт запрацював в звичайному режимі. Ага. А ще в Маріуполі з’явилась вода і електрика. І десь вже проросло грошове дерево Буратіно. Суто технічно. Для роботи порту та відновлення перевалки вантажів потрібна електрика. Її немає", - написав він.

До того ж, затоплене українське судно "Меотида" боронить порт від заходу великих суден.

"До слова, ще вчора самоназваний мер Іващенко вже розповів, що 12 тисяч тонн вантажу вже пішло з порту. Здається, поки це перші 12 тисяч тонн брехні російської пропаганди. Разом з повітрям це поки єдине, що системно відвантажується з Маріуполя в навколишній світ", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, ще двоє саперів російських окупантів із так званої "ДНР" підірвались на заводі "Азовсталь" в Маріуполі.

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