Росія заявила про збиття БПЛА на своїй території: скільки з них атакували Курську область

Росія заявляє про збиття "українських" безпілотників над своєю територією.

У Міноборони РФ заявили, що нібито збили 14 українських безпілотників, 12 з них - над Курською областю.

Про це повідомило російське Міноборони.

"Черговими засобами ППО знищено 14 БПЛА літакового типу: дванадцять - над Курською, один над Бєлгородською та один над Воронезькою областями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, тисячі українських військових продовжують просуватися у Курській області Росії, захоплюючи дедалі нові населені пункти. Сили оборони України активно беруть ворога в полон та "трофеять" його техніку, тоді як російські командири кидають на позиціях строковиків. За оцінками аналітиків, український наступ на Курщині дозволив ЗСУ хоча б тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту.

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