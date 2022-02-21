Росія заявила, що нібито взяла у полон "українського диверсанта"

Раніше Кремль поширив черговий фейк про те, що нібито українські військові перетнули кордон Росії.

Очільник російського ФСБ Олександр Бортніков заявив, що російські силовики захопили в полон українського військового, який ныбито збирався перетнути кордон РФ.

Про це він сказав під час брифінгу з президентом Росії Володимиром Путіним.

Так, за словами Бортнікова, вночі на 21 лютого дві "диверсійні групи військових України" нібито перетнули кордон Росії в Луганській області та з території Маріуполя.

"В результаті бою, що відбувся, ці дві диверсійні групи були знищені. Один із військовослужбовців України захоплений у полон", — заявив очільник російського ФСБ.

Нагадаємо, у Міноборони Росії 21 лютого вкотре поширили фейк про те, що нібито Україна намагалася порушити кордон з РФ. Дві бойові машини піхоти, як стверджують у Москві, було знищено у Ростовській області, куди, до слова, окупанти примусово вивозили людей з ОРДЛО. Також начебто було вбито і п'ятьох людей, які, як заявляють у РФ, нібито намагалися проникнути на територію РФ з України.

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