Росія заявила, що Україна атакувала їхні кораблі безпілотними катерами

Міноборони РФ каже, що безпілотники було знищено.

В Росії знову було чутно вибухи. В тамтешньому Міноборони заявляють про атаку безекіпажних катерів на російські судна.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Як зазначається, російські судна, які прямували до протоки Босфор, були атаковані трьома напівзанурювальними безекіпажними катерами.

Міноборони країни-агресора заявляє, що всі катери “було вчасно виявлено та знищено”.

Нагадаємо, в Росії заявили, що вночі 1 серпня ЗСУ здійснили атаку безпілотними катерами на кораблі Чорноморського флоту.

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