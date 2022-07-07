Росія заявила, що взяла "паузу" на фронті: Арестович розтлумачив дії окупантів

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що Росія оголосили "паузу" через те, що ЗСУ збили їм темпи підготовки до наступу.

За словами Арестовича, підготовка та організація до наступу росіян суттєво сповільнилася.

Про це радник голови ОП Олексій Арестович сказав у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"Вони взяли паузу і тримаються за неї, але вона не зупинилася. Це вже не прогноз, це - реальність. Темпи підготовки до наступу суттєво сповільнилися. Концентрація ресурсів, створення логістичних мереж, так званий підвіз боєприпасів та інших матеріальних запасів і топлива. Удари по складах суттєво послабили можливість це зробити швидко та організовано. Подальша підготовка наступу на другій лінії - тепер це нетривіальне завдання, бо їхні запаси "проріджені" і будуть зменшуватися. Тому для них конкретну проблему створює загалом підготовка до наступу", - зауважив Арестович.

Незважаючи на те, що тактичні дії окупанти ведуть, однак наступ зі спробою прориву зараз для них неможливо, вважає радник ОП. Як пояснив Арестович, це пов'язано з тим, що їхні матеріальні запаси дуже постраждали.

"Тактичні дії вони ведуть, окремі роти намагаються кудись рухатися, артилерія працює з двох сторін. Наступ зі спробою прориву зараз для них - це важке завдання через те, що матеріальні запаси суттєво постраждали. І артилерія там не дуже "лютує", бо там тоже є проблеми зі снарядами тепер. Зараз підготовка та організація до наступу - це нетривіальна військове завдання, яке їм прийдеться вирішти. Підготовка - це ще не наступ. Теми ми їм збили, дали піддих, і вони просили, зараз намагються "присідати", - сказав Арестович.

Нагадаємо, 7 липня у Росії оголосили про "паузу" у війні в Україні. Представник Міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, підрозділи російських військ наразі проводять "заходи з заповнення бойових можливостей".

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