Росія заявила, що зупиняє рух "зернового коридору": що придумали окупанти

Росія нахабно бреше, що ЗСУ нібито використовують "зерновий коридор" для ведення бойових дій проти окупантів.

Росія заявила, що зупиняє рух цивільних кораблів у межах "зернової ініціативи". Окупанти блокуватимуть судна, які намагатимуться вивезти українське зерно з наших портів.

Про це пишуть росЗМІ.

Росіяни як надуманий привід для зриву "зернової ініціативи" використали звинувачення, що нібито Україна використовує "зерновий коридор" у військових цілях, що є абсолютною брехнею.

"До прояснення ситуації навколо Україною 29 жовтня "терористичної акції" проти бойових кораблів і цивільних судів у місті Севастополь рух коридором безпеки, визначеним "Чорноморською ініціативою", призупинено", - йдеться в повідомленні Міноборони країни-агресорки.

Міноборони РФ назвало "неприпустимим рух кораблів коридором безпеки , оскільки українське керівництво та командування ЗСУ використовують його для ведення бойових дій проти Росії".

Окупанти попередили, що гарантія безпеки будь-якого об'єкта в зерновому коридорі неможлива, доки "Київ не перестане використовувати його у військових цілях".

Водночас в РФ уточнили, що не виходять із "чорноморської ініціативи", а призупиняють дію угод, а також закликали ООН надати гарантії невикористання коридору та портів для бойових дій проти РФ.

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