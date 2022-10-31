Росія заявила, що зупиняє рух "зернового коридору": що придумали окупанти

Росія нахабно бреше, що ЗСУ нібито використовують "зерновий коридор" для ведення бойових дій проти окупантів.
Росія заявила, що зупиняє рух цивільних кораблів у межах "зернової ініціативи". Окупанти блокуватимуть судна, які намагатимуться вивезти українське зерно з наших портів.
Про це пишуть росЗМІ.
Росіяни як надуманий привід для зриву "зернової ініціативи" використали звинувачення, що нібито Україна використовує "зерновий коридор" у військових цілях, що є абсолютною брехнею.
"До прояснення ситуації навколо Україною 29 жовтня "терористичної акції" проти бойових кораблів і цивільних судів у місті Севастополь рух коридором безпеки, визначеним "Чорноморською ініціативою", призупинено", - йдеться в повідомленні Міноборони країни-агресорки.
Міноборони РФ назвало "неприпустимим рух кораблів коридором безпеки , оскільки українське керівництво та командування ЗСУ використовують його для ведення бойових дій проти Росії".
Окупанти попередили, що гарантія безпеки будь-якого об'єкта в зерновому коридорі неможлива, доки "Київ не перестане використовувати його у військових цілях".
Водночас в РФ уточнили, що не виходять із "чорноморської ініціативи", а призупиняють дію угод, а також закликали ООН надати гарантії невикористання коридору та портів для бойових дій проти РФ.
Зерновий коридор: чому РФ знову порушила домовленості
Раніше так званий "очільник" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що українські безпілотники атакували кораблі РФ, задіяні в забезпеченні "зернового коридору", про діяльність яких РФ нібито домовлялася з Туреччиною. Хоча насправді були уражені військові кораблі РФ "Адмірал Макаров" та "Адмірал Григорович" і тральщик "Іван Голубець".
У відповідь Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 30 жовтня, поіронізував, що "тепер в України є пшениця-вбивця, яка топить російських адміралів".
Незважаючи на сьогоднішній демарш Москви, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Росія, на щастя, поки не перешкоджала їхньому безпечному проходу.
Проте після виходу Росії із "зернової угоди" у світі різко здорожчала пшениця.
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