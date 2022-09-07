"Росія займається ядерним тероризмом": мешканців районів біля ЗАЕС закликають терміново евакуюватися

Мешканців Запорізької області, особливо районів навколо ЗАЕС, закликають знайти спосіб для евакуації.

Мінреінтеграції запросило гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з ТОТ Запорізької області, проте росіяни не дають відповіді. Зважаючи на це, людей просять евакуюватися самостійно.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Запорізька АЕС. Росіяни продовжують шантажувати українців і увесь світ. Радбез ООН 6 вересня вкотре збирався щодо ситуації на ЗАЕС. Маски зірвані. Російська держава безпосередньо займається ядерним тероризмом. Це перший прецедент в історії людства", - наголосила вона.

Верещук наголосила, що росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції, а й мешканців тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Це десятки тисяч людей, каже вона.

"Мінреінтеграції запросило гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з ТОТ, прилеглих до атомної електростанції. У відповідь – цинічне мовчання", - йдеться у повідомленні.

Тому мешканців тимчасово непідконтрольних уряду України районів, прилеглих до ЗАЕС еваюватися власними силами.

"Евакуюйтеся! Знайдіть спосіб перебратися на підконтрольну територію. Ми вас чекаємо та допоможемо", - заявила міністерка.

Громадянам пропонують звернутись на гарячі лінії Мінреінтеграції: 1548 або +38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв'язку).

Зазначимо, що російські війська захопили Енергодар Запорізької області, місто, в якому розташована АЕС, 4 березня. Саму станцію окупанти обстріляли.

21 липня стало відомо, що російські окупанти розмістили військову техніку, вибухівку та зброю вже в машинній залі енергоблока АЕС.

Військові РФ саном на 7 вересня все ще залишаються на ЗАЕС зі зброєю та боєприпасами, а також ведуть обстріли і влаштовують різні провокації, наражаючи людство на ядерну катастрофу.

Раніше стало відомо, що РФ намагалася чинити тиск на гендиректора МАГАТЕ.

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